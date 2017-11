Confiança do consumidor deve se manter estável em dezembro na Alemanha

O índice de confiança do consumidor na Alemanha elaborado pelo instituto GfK ficou em 10,7 na leitura para dezembro, no mesmo patamar de novembro. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal projetavam leve alta, para 10,8.

Os consumidores continuam a se mostrar otimistas antes do Natal, diante da força da economia, mesmo com uma situação de incerteza política. A avaliação dos consumidores é "muito boa" e as expectativas para a renda "parecem muito positivas", segundo a entidade. Para ilustrar a tendência, o indicador que mostra a expectativa dos consumidores estava em alta de 29 pontos em novembro, na comparação com igual mês do ano passado. O otimismo também era refletido pelas empresas alemãs.

O GfK disse que sua mais recente pesquisa não registra o colapso do diálogo entre o grupo da chanceler Angela Merkel e os partidos Democrático Livre (FDP, na sigla em alemão) e os Verdes para formar uma coalizão. A pesquisa foi concluída antes de 19 de novembro.

A Alemanha está com governo interino desde uma eleição inconclusiva em setembro. Analistas políticos preveem agora semanas de negociações políticas para tentar romper o impasse. Fonte: Dow Jones Newswires.