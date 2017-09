Confiança do comércio sobe 6,8 pontos em setembro ante agosto, revela FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) avançou 6,8 pontos na passagem de agosto para setembro, para 89,2 pontos, informou nesta quarta-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador retorna a um patamar semelhante ao de abril, quando estava em 89,1 pontos, após quatro meses de quedas consecutivas.

Segundo a FGV, a redução da confiança registrada nos meses anteriores vinha refletindo o aumento da incerteza com o agravamento da crise política em maio, diante da delação do empresário Joesley Batista, sócio da JBS, e mais recentemente, a preocupação com a sustentação das vendas após o fim do período de liberação de recursos inativos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

"O bom resultado de setembro mostra que este momento já passou e o setor retoma a tendência de alta da confiança que vinha apresentando nos primeiros meses do ano", avaliou Aloisio Campelo, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

A alta do Icom em setembro ocorreu de forma disseminada entre os 13 segmentos pesquisados. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 6,5 pontos, para 83,9 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE-COM) avançou 7,0 pontos, para 95,1 pontos.

"O resultado de setembro sugere a retomada da tendência de alta virtuosa da confiança com melhora gradual da percepção sobre a situação presente e otimismo moderado em relação aos meses seguintes", completou Campelo.

A coleta de dados para a edição de setembro da Sondagem do Comércio foi realizada entre os dias 1º e 25 do mês e obteve informações de 1.166 empresas.

