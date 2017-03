Confiança do comércio medida pela FGV sobe 3,1 pontos em março ante fevereiro

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 3,1 pontos na passagem de fevereiro para março, saindo de 82,5 pontos para 85,6 pontos no período, informou na manhã desta sexta-feira, 31, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador alcançou o maior nível desde dezembro de 2014. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice avançou 2,4 pontos.

"Após a quarta alta consecutiva, a confiança do Comércio começa a sair dos níveis atipicamente baixos do biênio 2015-2016 e a entrar numa faixa que pode ser definida como moderadamente baixa. Notícias favoráveis como a recuperação gradual da confiança do consumidor, perspectivas de redução de juros reais e a liberação de recursos do FGTS podem contribuir para a continuidade desta tendência, embora os riscos sejam ainda grandes, tendo em vista o nível ainda elevado de incerteza econômica vigente", avaliou Aloisio Campelo Júnior, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV).

Em março, a alta do Icom foi puxada, sobretudo, pela melhora das expectativas. O Índice de Expectativas (IE-COM) avançou 4,1 pontos, para 95,6 pontos, enquanto o Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 1,8 pontos, para 76,1 pontos.

A maior contribuição para a alta do IE-COM foi do quesito que mede o otimismo com as vendas nos três meses seguintes, que subiu 5,7 pontos em relação a fevereiro, para 95,9 pontos. A alta do ISA-COM foi determinada pelo avanço de 6,8 pontos do indicador de satisfação com a situação atual dos negócios, que chegou a 80,5 pontos.

A coleta de dados para a edição de março da sondagem foi realizada entre os dias 2 e 29 do mês e obteve informações de 1.133 empresas.

Veja Também

Comentários