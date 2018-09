Confiança do Comércio cai 1,2 ponto de agosto para setembro, diz FGV

Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Agência Brasil

O Índice de Confiança do Comércio, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 1,2 ponto de agosto para setembro e chegou a 88,7 pontos em uma escala de zero a 200.

Com o resultado, o indicador atingiu o menor patamar desde agosto do ano passado (84,4 pontos).

A queda da confiança em setembro ocorreu entre empresários de nove dos treze segmentos do comércio pesquisados pela FGV.



O recuo do indicador foi provocado por uma menor confiança no futuro, já que o Índice de Expectativas caiu 2,4 pontos, chegando a 92,2, influenciado pela piora do indicador de tendência dos negócios nos seis meses seguintes.

O Índice de Situação Atual, que mede a confiança no momento presente, ficou estável em 85,7 pontos, após quatro quedas consecutivas.



Segundo o coordenador da pesquisa, Rodolpho Tobler, a queda do Índice de Confiança parece refletir a incerteza em relação ao ritmo esperado para a economia nos últimos meses do ano.

Os resultados, de acordo com Tobler, mostram que os empresários ainda estão preocupados com o rumo da economia.