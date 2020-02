Confiança de serviços cai 1,7 ponto em fevereiro ante janeiro, afirma FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 1,7 ponto na passagem de janeiro para fevereiro, para 94,4 pontos, na série com ajuste sazonal, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o índice teve redução de 0,3 ponto, interrompendo a tendência ascendente iniciada em julho do ano passado.

"Pelo segundo mês consecutivo houve perda de confiança no setor de serviços devolvendo quase todos os ganhos obtidos no final de 2019, fazendo com que o índice retorne ao patamar de setembro. O resultado vem sendo influenciado pela piora da percepção sobre a situação atual, mas o destaque esse mês foi a diminuição das expectativas, após três meses de alta. A combinação sugere um início de ano com ritmo lento e poucas perspectivas de recuperação mais forte nos próximos meses", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/GV), em nota oficial.

Em fevereiro, houve piora em seis das 13 principais atividades pesquisadas. O Índice de Situação Atual (ISA-S) recuou 1,3 ponto, para 90,2 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-S) diminuiu 2,0 pontos, para 98,9 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de serviços subiu 0,6 ponto porcentual em fevereiro, para 82,9%, o maior nível desde junho de 2016.

A coleta de dados para a edição de fevereiro da Sondagem de Serviços foi realizada entre os dias 3 e 20 do mês.