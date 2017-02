Confiança da indústria recua 1,2 ponto em fevereiro ante janeiro, aponta FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 1,2 ponto em fevereiro ante janeiro, alcançando 87,8 pontos. O recuo acontece após um avanço de 4,3 pontos no mês passado. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira, 24, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice subiu 0,5 ponto, para 87,2 pontos.

Para o superintendente de Estatísticas Públicas do Ibre/FGV, Aloisio Campelo Junior, o indicador agora está em um patamar "mais realista". "A queda do ICI em fevereiro segue-se a uma alta expressiva do índice, retratando um movimento de acomodação. Após avançar além do que os fundamentos da economia sugeriam entre abril e setembro do ano passado, o índice encontra-se agora em patamar mais realista. O cenário econômico, que enfim inclui notícias favoráveis à atividade como a queda de juros e injeção de recursos das contas inativas do FGTS, pode levar a novos ganhos de confiança, caso o ambiente político não se deteriore nos próximos meses."

A queda na confiança industrial ocorreu em 5 de 19 segmentos pesquisados, o que reforçaria, segundo a FGV, que é um movimento de acomodação após a elevação expressiva em janeiro. O recuo foi disseminado tanto nas expectativas para o futuro quanto no indicador que mede a situação atual, embora a queda no Índice de Expectativas (IE) tenha sido de maior magnitude do que no Índice da Situação Atual (ISA).

O IE caiu 1,7 ponto em fevereiro, para 89,3 pontos, com a maior contribuição das expectativas sobre a produção nos três meses seguintes, que teve redução de 2,0 pontos, para 88,7 pontos. Já o ISA recuou para 86,4 pontos com a redução de 0,6 ponto por influência da pior percepção sobre o nível de demanda, que caiu 2,3 pontos, para 82,9 pontos. "O resultado combinou a acomodação das avaliações sobre o mercado externo, ainda em patamar elevado, com melhora da percepção do mercado interno, ainda em baixo patamar", destacou a FGV.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) caiu 0,3 ponto, para 74,3%, em fevereiro. Na métrica de médias móveis, no entanto, o NUCI subiu 0,2 ponto, para 73,9%.

A edição de fevereiro de 2017 do ICI coletou informações de 1.084 empresas entre os dias 1º e 22 deste mês. A próxima divulgação desse indicador será no dia 29 de março de 2017, sendo que a prévia do resultado será publicada no site do Ibre no dia 23 de março.

