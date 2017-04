Confiança da indústria avança 0,5 ponto em abril ante março, revela FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 0,5 ponto em abril ante março, alcançando 91,2 pontos, após subir 2,9 pontos no mês anterior, informou nesta sexta-feira (28) a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice manteve-se no maior nível desde maio de 2014 (92,2 pontos).

A alta na confiança industrial ocorreu em 11 de 19 segmentos pesquisados e resultou da combinação de melhores expectativas com suave piora nas percepções sobre a situação atual. O Índice de Expectativas (IE) avançou 1,3 ponto, para 94,4 pontos, o maior nível desde abril de 2014 (96,9), e o Índice da Situação Atual (ISA) caiu 0,2 ponto, para 88,3 pontos.

A melhora das expectativas com a evolução do ambiente de negócios foi fundamental para a alta do IE no mês. O indicador subiu 3,3 pontos, para 97,2 pontos, o maior nível desde abril de 2014 (98,3). Houve aumento da proporção de empresas prevendo melhora da situação dos negócios nos seis meses seguintes, de 30,7% para 39,7% do total, e queda na fatia das que preveem piora, de 11,0% para 10,4% do total.

No ISA, a queda foi determinada pelas avaliações do setor sobre o nível de demanda, que caiu 1,0 ponto entre março e abril, para 82,9 pontos, influenciado pela deterioração do mercado interno. A parcela de empresas que avaliam a demanda como fraca subiu de forma mais intensa (36,9% para 45,7%) do que a elevação daqueles que avaliam a demanda como forte (6,2% para 8,3%).

O superintendente de Estatísticas Públicas do Ibre/FGV, Aloisio Campelo Junior, avalia que a pesquisa retrata um setor ainda insatisfeito com a situação presente dos negócios, mas bem menos pessimista quanto ao futuro do que esteve no ano passado. Enquanto o nível de produção avança lentamente e a percepção sobre a demanda volta a piorar, a boa notícia é a consolidação do avanço do otimismo com relação ao ambiente de negócios no horizonte de seis meses", afirma.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) subiu 0,3 ponto para 74,7%, em abril. A edição de abril de 2017 do ICI coletou informações de 1.070 empresas entre os dias 3 e 25 deste mês. A próxima divulgação desse indicador será no dia 29 de maio de 2017, sendo que a prévia do resultado será publicada no site do Ibre no dia 22 de maio.

Veja Também

Comentários