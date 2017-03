Conferência que reúne grandes nomes do Brasil em Harvard tem ingressos esgotados

Nomes tão diversos quanto a ex-presidente Dilma Rousseff e o empresário e surfista Oskar Metsavaht estarão reunidos nos dias 7 e 8 de abril, nos Estados Unidos. Mais precisamente em Harvard, onde acontece a terceira edição do Brazil Conference. Por lá, 35 personalidades reconhecidas em suas áreas palestrarão para um público interessado em ouvir o que eles têm a debater sobre os desafios comuns ao Brasil e ao mundo. O site do evento não disponibilizou a programação do evento, apesar da proximidade do seu início, mas confirmou que a intenção é estimular a agenda brasileira em Harvard, no MIT e na comunidade internacional.

Sergio Moro, o investidor Jorge Paulo Lemann, além da política Marina Silva e Nizan Guanaes também sobem aos palcos do evento, em Cambridge, Massachusetts.

Assista online AQUI.

