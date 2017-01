Confaz altera preço de referência de combustíveis em 12 Estados e no DF

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) alterou os preços de combustíveis a serem usados como referência para o cálculo de ICMS para 12 Estados e para o Distrito Federal. Os novos valores valerão para os Estados do Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Em São Paulo, o preço referência para a gasolina será de R$ 3,6300.

A tabela com os valores foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 24, e valerá a partir de 1º de fevereiro.

