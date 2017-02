Concessionária do Galeão pode ser alvo de execução de garantia de R$ 727 mi

A concessionária Rio Galeão, que opera o aeroporto carioca, pode ser alvo de uma execução de garantia de R$ 727 milhões, que seria cobrada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A execução da "garantia de fiel cumprimento" entrou no radar da agência após a decisão de sua diretoria colegiada de rejeitar o pedido para fatiar o pagamento da outorga assumida pela empresa. A outorga é o lance dado pelas empresas durante o leilão de concessão.

No caso do Galeão, a concessionária venceu a disputa com o compromisso de pagar 23 parcelas anuais de R$ 933 milhões. Já na primeira cobrança feita em maio do ano passado, porém, a Rio Galeão não pagou a fatura e pediu seu fatiamento, sob o argumento de que foi prejudicada pela crise econômica do País.

Até o momento, a empresa fez dois pagamentos parciais em relação à outorga, um de R$ 120 milhões e outro de R$ 9,33 milhões. Para que a Anac não execute a garantia, a concessionária carioca tem que quitar seu saldo devedor até o dia 7 de abril.

