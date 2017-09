Concessionária de Viracopos trará alternativas para evitar relicitação

A concessionária Aeroportos Brasil, de Viracopos, vai apresentar propostas ao governo para tentar reequilibrar o negócio e evitar uma relicitação, disse nesta quinta-feira, 28, ao jornal O Estado de S. Paulo o diretor presidente da empresa, Gustavo Müssnich.

No final de julho, a concessionária anunciou sua adesão ao processo de devolução do negócio ao governo, para futura relicitação. Essa proposta continua sobre a mesa, mas segundo explicou o executivo, a própria legislação que prevê esse processo diz também que podem ser analisadas alternativas. "Vamos apresentar propostas ao governo", afirmou.

São várias as alternativas em análise, disse Müssnich. Ele explicou que não consegue, hoje, pagar o custo operacional do aeroporto, a dívida contraída para realizar investimentos e as taxas de outorga devidas ao governo. Havendo alguma redução desses compromissos, diz ele, é possível encontrar uma solução que seja mais benéfica também para o governo e os usuários. A palavra final, disse ele, cabe à União.

Müssnich participa nesta quinta de uma audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir a devolução do aeroporto.

