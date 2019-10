Conab estima aumento das áreas de soja e milho de verão em 2019/2020

Produção brasileira foi estimada em 120,39 milhões de toneladas - Reprodução

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou no dia 10 de outubro o primeiro levantamento de acompanhamento da safra brasileira de grãos 2019/20, em fase de semeadura. Com relação a soja, as expectativas iniciais apontam para um crescimento de 1,9% na área no ciclo atual, frente a safra 2018/2019.

A produtividade média deverá ser 2,7% maior e, com isso, a produção brasileira foi estimada em 120,39 milhões de toneladas em 2019/2020, frente as 115,03 milhões de toneladas colhidas na safra passada. Com relação ao milho, na primeira safra ou safra de verão, a Conab estima um incremento de 1,0% na área semeada em 2019/2020, frente a temporada anterior.



O rendimento médio das lavouras deverá aumentar 1,5% na safra atual e, com isso, a expetativa é de um crescimento de 2,5% na oferta do cereal na primeira safra, que está estimada em 26,29 milhões de toneladas.