Compras pela rede de distribuição de aço em janeiro sobem 2,4%, diz Inda

As compras de aço pela rede de distribuição subiram 2,4% em janeiro na comparação com mesmo mês de 2016, para 250 mil toneladas, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 21, pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Em relação a dezembro do ano passado, a alta foi de 23,7%. A estatística inclui chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio, chapas zincadas a quente, chapas eletro-galvanizadas, chapas pré-pintadas e galvalume.

As vendas de aços planos em janeiro, com um volume de 239 mil toneladas, caíram 1% ante o mesmo mês de 2016. Ante dezembro, no entanto, a alta foi de 8,1%.

Os estoques da rede de distribuição registraram mês passado alta de 1,2% ante dezembro, para 911,6 mil toneladas. O giro dos estoques ficou em 3,8 meses no período.

As importações dos distribuidores subiram 310,4% em janeiro na relação anual, para 124,8 mil toneladas. Em relação a dezembro, o crescimento foi de 61,7%.

Para fevereiro, a estimativa da entidade é que tanto as compras e vendas caiam cerca de 10% em relação a janeiro.

Veja Também

Comentários