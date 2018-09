Compras da rede de distribuição de aço sobem 8,4% em agosto, diz Inda

As compras da rede de distribuição de aço em agosto subiram 8,4% em relação ao mesmo período do ano passado para 300,1 mil toneladas, de acordo com dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Em relação ao período imediatamente anterior o aumento foi de 5,5%.

Já as vendas dos distribuidores tiveram queda de 0,8% em agosto na relação anual, para 299,2 mil toneladas. Ante julho foi registrada alta de 8,4%.

Com isso, o estoque de aço detido pela rede atingiu 919,9 mil toneladas, praticamente estável (+0,1%) ante o observado no mês imediatamente anterior. O giro de estoques caiu indo a 3,1 meses.

As importações de aço caíram 14,7% em agosto, para 99,3 mil toneladas, segundo dados do Inda. Ante julho o recuo foi de 10,9%.

Para setembro a previsão da entidade é de queda de 10% em relação a agosto, tanto em compras quanto vendas.