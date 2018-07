Compras da rede de distribuição de aço em junho têm alta de 17,9%

As compras da rede de distribuição de aço em junho cresceram 17,9% em relação a mesmo período do ano passado, com um volume de 270,8 mil toneladas, divulgou nesta terça-feira, 17, o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Ante maio o aumento foi de 20,7%.

Já as vendas dos distribuidores cresceram 37,8% em junho em comparação com igual período de 2017, para 307,4 mil toneladas. Em relação ao mês imediatamente anterior, o da greve dos caminhoneiros, a alta foi de 51,5%.

Com isso, os estoques da rede caíram 3,9% ante maio para um volume de 910,6 mil toneladas. O giro recuou para 3 meses. As importações realizadas pelos distribuidores de aço subiram 24,6% em junho na relação anual, somando 127,6 mil toneladas. Ante maio o aumento foi de 15,4%. Para julho a projeção da entidade é de que tanto o volume de compras quanto o de vendas recuem 15%.