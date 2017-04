Compra e venda de aço por rede de distribuição caem em março ante março de 2016

A compra de aço plano pela rede de distribuição caiu 1,5% em março na relação anual para 287,4 mil toneladas, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 18, pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Na comparação com fevereiro, por outro lado, houve alta de 29,4%. O levantamento da entidade inclui chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio, chapas zincadas a quente, chapas eletro-galvanizadas, chapas pré-pintadas e galvalume.

Já as vendas de aços planos em março chegou em 254,2 mil toneladas, queda de 12,8% na relação anual e crescimento de 18% na mensal.

Com isso, os estoques de março subiram 3,6% ante fevereiro, com 951,5 mil toneladas. O giro de estoques caiu no mês passado para 3,7 meses.

As importações, por sua vez, alcançaram em março 110,1 mil toneladas, alta de 118% na comparação anual e de 85,3% frente ao mês imediatamente anterior.

Para abril de 2017 a projeção da entidade é de que tanto as compras quanto as vendas caiam 8% em relação a março.

Veja Também

Comentários