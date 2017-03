Compra da Opel pela Peugeot deve ser anunciada na 2ª feira, dizem fontes

Paris, 04 (AE) - Um acordo para que a General Motors venda a Opel para a montadora francesa Peugeot deve ser anunciado nesta segunda-feira, de acordo com duas pessoas ligadas ao assunto. As companhias finalizaram os termos do acordo nos últimos dias, após meses de discussões, disse uma das fontes. Representantes da GM e da Peugeot não quiseram comentar o caso.

As empresas devem anunciar o acordo antes da abertura dos mercados europeus e haverá uma entrevista coletiva em Paris às 9h15 (hora local), segundo outra fonte ouvida. Vários governos europeus mostraram-se preocupados com as implicações para os empregados, após as empresas revelarem no mês passado que dialogavam.

Com a aquisição, a Peugeot reforçará sua fatia de mercado na Europa em mais de 6 pontos porcentuais, para cerca de 16%. Com isso, superará a rival francesa Renault e ficará em segundo lugar, atrás apenas da Volkswagen, que tem 24% do mercado no continente.

A GM, por sua vez, perderá volume com a venda, mas terá um imediato impulso em sua margem de lucro. A Opel não dá lucro desde 1999, com prejuízo médio anual de cerca de US$ 1 bilhão nesse período. A GM disse recentemente que não esperava ter lucro na Europa até 2018. Fonte: Dow Jones Newswires.

