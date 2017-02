Comper Ypê será reinaugurado na quarta-feira com promoções e contratações

O Comper Ypê Center, localizado na avenida Mascarenhas de Moraes, bairro Monte Castelo, em Campo Grande, fechará suas portas no domingo (5), mas irá reabri-las na quarta-feira (8) com um novo layout, promoções e contratações.

Albanes Tiago, diretor operacional do Grupo Pereira, explica que cerca de 30 novos funcionários serão contratos para trabalharem no atendimento e que o objetivo principal desse empreendimento é garantir modernidade aos clientes durante as compras, sempre primando pelo preço barato, que é a principal marca do Comper.

A nova cara do Comper Ypê foi pensada no que há de melhor no mercado, com atenção para equipamentos modernos e preços em conta. “Apesar de toda essa estruturação, os preços continuarão sempre bem posicionados mediante a concorrência local”, garante.

Conforme Carolina Andriani, arquiteta e designer do Grupo Pereira, a nova estrutura dará mais destaque aos perecíveis, que terão espaços por todo o entorno da loja. Nela, o cliente poderá percorrer o ambiente com bastante tranquilidade, garantindo assim uma compra harmoniosa.

O layout de reestruturação do Comper Ypê também privilegiou uma iluminação com lâmpadas de LED e equipamentos modernos como prateleiras pretas, refrigeradores e ilhas de refrigeração. “É um projeto pensado para garantir a economia de espaço com uma sinalização adequada visando uma melhor mobilidade na loja”, enfatiza Carolina.

A adega, perfumaria, panificadora, rotisseria e a seção de hortifruti possuem espaços bem valorizados e, com essa expansão, mais de 800 itens serão acrescentados às prateleiras, refrigeradores e ilhas de refrigeração, de acordo com Juraci Amorim, gerente do Comper Ypê.

Segundo Juraci, a escolha do Comper Ypê para receber a reestruturação levou em conta o potencial da loja. Com base nisso, a direção do Grupo Pereira prevê reestruturações de mais lojas ao longo do ano.

Juraci também ressalta que por conta dos ajustes finais da reestruturação, o Comper Ypê fecha as portas às 12h de domingo e reabre apenas na quarta-feira, às 9h, com um cardápio recheado de promoções. Após a reinauguração, os horários de atendimento voltam ao normal de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos das 7h às 20h.

Atualmente, o Comper Ypê emprega 157 pessoas.

