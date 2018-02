Comper Parati fecha as portas para receber a bandeira Fort Atacadista

O Fort Atacadista, a bandeira de atacarejo do Grupo Pereira, tem 6 lojas em Campo Grande e 28 no Brasil e tem como diferencial preços competitivos e economia garantida para famílias e pequenos comerciantes - Foto: MidiamaxFoto: Midiamax

O Grupo Pereira, buscando atender os mais variados perfis e tipos de público de Campo Grande, vai transformar o Comper Parati em Fort Atacadista, numa loja cheia de novidades. Por isso, o Comper já está fechado desde 25 de fevereiro e vai reabrir em breve já sob a nova bandeira. Com a chegada do Fort no Parati, os moradores do bairro ficam com mais opções para suas compras, uma vez que já existem outras lojas do Comper nas imediações, como o Comper Tijuca e Comper Bandeirantes e a rede continua atendendo normalmente e em todas as suas outras unidades com os serviços, a conveniência e a praticidade com a qual se tornou líder e referência de mercado na cidade.

O Fort Atacadista, a bandeira de atacarejo do Grupo Pereira, tem 6 lojas em Campo Grande e 28 no Brasil e tem como diferencial preços competitivos e economia garantida para famílias e pequenos comerciantes.

O Grupo Pereira está sempre atento e em linha com as transformações do mercado de consumo para atender aos clientes de diferentes perfis em todas as suas expectativas. Além disso, não para de investir no Brasil e especialmente em Campo Grande, onde fica a sede da empresa. A transformação de Comper em Fort no bairro de Parati vai gerar ainda mais empregos – diretos e indiretos – na região. Em breve, mais detalhes sobre a nova unidade Fort em Parati.