como relator da Previdência, momento é de ouvir, diz Samuel Moreira

Recém-nomeado relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) afirmou nesta quinta-feira, 26, que o momento "é de ouvir" deputados, lideranças partidárias e a sociedade sobre a proposta do governo. Ele ressaltou, porém, que a aprovação da medida é necessária para reequilibrar as contas públicas.

"O déficit da Previdência afeta a saúde fiscal do Brasil. Promover um ajuste robusto no sistema é o primeiro passo para sanear as contas públicas", escreveu o deputado em sua conta no Twitter.

Para Moreira, a aprovação da reforma vai "devolver a credibilidade ao País e permitir a retomada dos investimentos", gerando emprego e renda. "A reforma da Previdência não deve ser o ponto final. E sim o ponto de partida para a retomada do crescimento", afirmou.