Comitê vai planejar retomada do desenvolvimento após pandemia do novo coronavírus

Mais uma vez, o governo de Mato Grosso do Sul se antecipou e criou um Comitê Gestor do Plano de Retomada Pós-Crise da Covid-19. O grupo, que será responsável por estabelecer ações estratégicas para a retomada dos serviços públicos, recuperação, crescimento e desenvolvimento do Estado, tem como integrantes representantes de sete secretarias.

Entre as atribuições, o comitê deverá articular ações com os municípios, empresas e entidades medidas na área de infraestrutura com foco em obras públicas, parcerias com o setor privado, ações para promover a redução das disparidades regionais causadas pelos impactos econômicos e sociais da pandemia do novo coronavírus e tomar atitudes para garantir suprimentos de setores estratégicos.

Integram o comitê representantes de secretarias estratégicas para essa retomada como secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), de Saúde (SES), de Fazenda (Sefaz), Administração e Desburocratização (SAD), Justiça e Segurança Pública (Sejusp), além de Controladoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral do Estado.

Ainda em janeiro deste ano, Mato Grosso do Sul, já se preparava para enfrentar o avanço do novo coronavírus, e com isso tem obtido os melhores resultados do país.