Comissão rejeita destaque do PT que elimina mudanças na pensão por morte

A comissão especial de reforma da Previdência rejeitou por 24 votos a favor e 14 contrários destaque do PT que elimina as mudanças no cálculo da pensão por morte na proposta de reforma. Esse foi o sexto destaque votado pela comissão. Ainda faltam outros quatro destaques para a conclusão da votação.

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) criticou que a regra incluída na reforma que proíbe acumulação de pensões e aposentadorias a partir de dois salários mínimos "pega" só os mais pobres.

Para a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), a regra é uma maldade com os mais pobres.

Com críticas ao PT, o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) lembrou que a equipe da ex-presidente Dilma Roussef propôs mudanças nas regras de pensão durante o seu governo. "Desmemoriados", atacou Perondi.

