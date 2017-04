Comissão mista conclui votação do relatório da MP das Concessões

A Comissão Mista do Congresso que analisa a Medida Provisória 752, da MP das Concessões, concluiu nesta tarde de quarta-feira, 5, a votação do relatório elaborado pelo deputado Sérgio Souza (PMDB-PR), em linha com o governo. Duas emendas foram votadas em separado, ambas rejeitadas.

A primeira, apresentada por Osmar Serraglio (PMDB-PR) antes de se tornar ministro da Justiça, obrigaria as concessionárias de ferrovia a reservar 20% de sua capacidade para que trens de outras concessionárias ou operadores independentes tenham passagem. A segunda, do senador Hugo Leal (PSB-RJ), obrigaria as concessionárias a colaborar com a Polícia Rodoviária Federal.

