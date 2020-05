Comissão Europeia prevê que comércio com restante do mundo cairá até  868 bi

O volume de comércio de bens e serviços entre a União Europeia e o restante do mundo deve registrar contração entre 595 bilhões de euros e 868 bilhões de euros este ano, segundo relatório publicado nesta sexta-feira, 29, pela Comissão Europeia. O documento estima que as exportações terão queda de 9% a 15%, enquanto as importações recuarão entre 11% e 14%.

Em termos absolutos, a previsão é de que as exportações caiam de 282 bilhões de euros a 470 bilhões de euros, enquanto as exportações devem registrar retração na faixa de 313 bilhões a 398 bilhões.

"A crescente propagação do coronavírus levou muitos países a fecharem temporariamente os negócios e a restringirem as viagens e o movimento de pessoas. Essas medidas levarão a fortes contrações no nível de produção econômica, gastos das famílias, investimentos e comércio internacional", destaca o relatório.