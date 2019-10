Comissão Europeia está analisando pedido de adiamento do Brexit

A Comissão Europeia está analisando o pedido de adiamento da saída do Reino Unido do bloco. De acordo com a instituição, o fato de o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não ter assinado a carta na qual solicita a extensão de três meses do prazo para o Brexit não impacta sua validade.

Apesar disso, no sábado, Johnson enviou uma segunda nota ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, dizendo que se opõe a qualquer adiamento do Brexit. Fonte: Associated Press.