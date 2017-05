Comissão encerra discussão do parecer do relator da reforma da Previdência

Após mais de uma semana de debates, a comissão especial da reforma da Previdência na Câmara encerrou às 0h20 desta quarta-feira, 3, a fase de discussão do parecer do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) sobre a proposta. Com o encerramento, o colegiado poderá começar a votar o relatório nesta quarta-feira, em sessão marcada para começar às 10h30.

Em busca de apoio para aprovar seu parecer, o relator da reforma realizará uma última rodada de negociações para discutir mudanças e ajustes de última hora em seu relatório. O encontro está previsto para acontecer na liderança do governo na Casa, antes de o texto ser votado na comissão especial.

O principal impasse a ser resolvido é em relação aos servidores públicos, uma das categorias que tem maior poder de influência tanto sobre deputados da base aliada quanto da oposição. Funcionários públicos pressionam o relator pela exclusão da exigência de idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres tenham direito ao benefício integral e à paridade.

Nesta terça-feira, 2, o relator da reforma já tinha incluído policiais legislativos no rol das aposentadorias especiais. Oliveira Maia deu à categoria, que tem salário inicial de R$ 17 mil, a mesma regra de aposentadoria de policiais civis e federais, que é a mais benéfica de toda a reforma: idade mínima prevista de 55 anos para homens e mulheres, sem regra de transição.

