Comissão de Finanças e Tributação deve votar convocação de Paulo Guedes

CULTURA MS participa do 12º Salão do Artesanato em Brasília

DIREITO ELEITORAL Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MS promove o II Congresso Internacional de Direito Eleitoral

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS Ordem do Dia : Deputados “limpam pauta” e votam cinco vetos do Poder Executivo

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados