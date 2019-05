Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprova convocação do ministro Guedes

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele terá de comparecer ao colegiado no dia 4 de junho, às 14 horas, para prestar esclarecimentos sobre os impactos fiscais e econômicos da reforma da Previdência na economia brasileira.

Guedes deveria ter comparecido nesta quarta, 8, no colegiado, mas acabou cancelando a visita, porque irá à Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência. Com o cancelamento, os deputados Fernando Monteiro (PP-PE) e Enio Verri (PT-PR) pediram a convocação do ministro.

"Nossa expectativa era de recebê-lo em abril. Fomos convencidos a adiar o convite para maio, e agora ele propõe adiar a audiência para 12 de junho, daqui mais de 30 dias", afirmou Monteiro, em nota.