Comissão da reforma trabalhista mantém previsão de aprovar relatório em maio

O calendário da Comissão da Reforma Trabalhista não foi alterado mesmo depois da aprovação de requerimentos para novos convidados para as audiências públicas. Segundo o primeiro-vice-presidente da Comissão, deputado Antonio Goulart (PSD-SP), a comissão prevê o término das audiências no fim de abril com entrega e aprovação do relatório final em maio.

Ao todo, mais de cem requerimentos foram aprovados para novos nomes nas audiências ou para a realização de eventos sobre a reforma trabalhista fora de Brasília. Uma desses encontros será organizado pelos parlamentares da bancada paulista - inclusive o deputado Goulart - e está programado para o dia 10 de abril na Assembleia Legislativa do Estado com a presença de representantes dos empregadores, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e dos trabalhadores.

Veja Também

Comentários