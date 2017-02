Comissão da reforma Trabalhista da Câmara elege 2º e 3º vice-presidentes

A Comissão da reforma Trabalhista da Câmara dos Deputados elegeu na tarde desta terça-feira, 14, dois nomes para compor a mesa diretora.

A deputada Gorete Pereira (PR-CE) foi eleita para a segunda vice-presidência com 25 votos a favor e quatro votos em branco. Já o deputado Eli Corrêa Filho (DEM-SP) foi eleito para a terceira vice-presidência com o mesmo número de 25 votos e quatro em branco. A sessão teve início com mais de meia hora de atraso.

Os membros da Comissão já escolheram o deputado Daniel Vilela (PMDB-GO) para a presidência e Rogério Marinho (PSDB-RN) para a relatoria do projeto, além do deputado Antonio Goulart (PSD-SP) para a primeira vice-presidência.

