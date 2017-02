Comissão da Reforma Trabalhista aprova requerimentos e 14 cidades terão debates

A Comissão da Reforma Trabalhista da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 21, em bloco uma série de requerimentos para a realização de eventos sobre a reforma da legislação em 14 cidades brasileiras. Os itens foram aprovados pelos parlamentares presentes à sessão.

Os requerimentos aprovados preveem realização de eventos para debater a Reforma Trabalhista nas cidades de Aracaju (SE), Belém (PA), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES). Também foi solicitado evento em Foz do Iguaçu (PR), mas o item não foi votado. Em cada cidade aprovada, o evento será organizado pelo deputado que solicitou a reunião, mas não há obrigação para que todos os demais parlamentares da Comissão participem.

