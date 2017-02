Comércio mais forte entre Brasil e Argentina depende de mudanças concretas nas regras de importação e exportação dos dois países

O presidente da Argentina, Maurício Macri, reuniu-se com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, nesta terça-feira. Os dois líderes conversaram sobre os entraves ao livre comércio no Mercosul e apontaram soluções que visam melhorar o ambiente de negócios na região. Macri e Temer sinalizaram que pretendem eliminar barreiras protecionistas.

“O novo governo argentino tem em comum com o atual governo brasileiro a ideia de que é importante fazer acordos com outros países (proposta Canadá, Japão, Associação Europeia de Livre Comércio, entre outros). Em princípio, que o Mercosul não deve ser um bloco fechado com medidas protecionistas e deve se fortalecer como um espaço competitivo”, avaliou Lia Valls, pesquisadora da área de Economia Aplicada do FGV/IBRE.

Segundo a especialista, a integração regional é importante para o Brasil, pois a Argentina alterna com os Estados Unidos o posto de principal destino das exportações de manufaturados brasileiros. Lia destacou ainda que o desafio é a concorrência com a China e que é preciso que ocorram mudanças para que se sinta o efeito positivo na balança comercial.

“Num primeiro momento, é fundamental eliminar as barreiras intra-regionais criadas tanto pelo Brasil como pela Argentina. Negociar regras de convergência e harmonização das normas fitossantárias e técnicas. Promover um maior grau de liberalização no campo dos serviços e fazer uma agenda comum para melhorar o ambiente de negócios em ambos os países. Também retomar a agenda de investimentos comuns em infraestrutura”, listou Lia.

Entretanto a pesquisadora ponderou, afirmando que é importante aguardar o resultado prático da visita. “De qualquer forma é preciso esperar para ver que medidas irão ser implementadas. O Mercosul muitas vezes fica no plano da retórica e não o da ação”.

