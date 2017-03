Comércio eletrônico para gráficas é principal novidade da ExpoPrint Digital 2017

Presidente do Sindigraf/MS e Abigraf/MS, Julião Flaves Gaúna acompanhou de perto a nova tendência de mercado para a indústria gráfica que promete agilizar a rotina do empresário do segmento nos próximos anos: a Printaki. Trata-se de um comércio eletrônico voltado a fornecedores e compradores de produtos e serviços gráficos, que traz recursos e funcionalidades para edição, envio de arquivos e personalização de materiais impressos online.



A novidade foi apresentada durante a ExpoPrint Digital 2017, que começou na quarta-feira (15) e prossegue até este sábado (18) no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo (SP). Considerada o maior evento da América Latina nas áreas de equipamentos e soluções para os segmentos editorial, fotográfico, embalagens e marketing service, a Feira foi o primeiro grande evento de impressão de 2017 e o momento de ver, ao vivo e em funcionamento, os equipamentos que vão moldar o mercado nos próximos anos.



“Por meio do Printaki, o usuário poderá fazer suas encomendas online e, em um só site, encontrar fornecedores por região, comparar os melhores preços e produtos. É uma ferramenta que facilitará a vida do consumidor e do empresário e melhorar o mercado”, explica Julião Gaúna, explicando que, inicialmente, poderão comercializar seus serviços pelo site Printaki as empresas gráficas associadas da Abigraf-SP e, gradativamente, a plataforma vai liberar o cadastro para empresários filiados a outros Estados.

Os usuários e compradores poderão selecionar seus produtos como cartões de visitas, flyers, catálogos, crachás, convites, cardápios, e demais produtos impressos, e optar se deseja enviar sua arte ou utilizar modelos prontos. O presidente do Sindigraf/MS e Abigraf/MS acrescenta que a impressão digital vem transformando o mercado com a mais alta tecnologia e, a cada lançamento dos players globais da indústria gráfica, fica comprovado que o digital é hoje um segmento maduro e pronto para resolver as demandas atuais do empresário de impressão.



“Com um mercado demandando por pedidos com tiragens cada vez menores, a impressão digital vem para resolver o dilema do setor. Com ela, é possível atingir as baixas tiragens de forma eficiente, atingindo com qualidade a impressão sob demanda”, analisou Julião Gaúna. Outro destaque apresentado pelo presidente do Sindigraf/MS e Abigraf/MS sobre a ExpoPrint é a impressão personalizada, que vem aumentando sua presença no mercado.



“O cliente quer um impresso cada vez mais customizado, que vai atender as necessidades de cada cliente final, respeitando suas características. A impressão digital consegue a produção de impressos com dados variáveis com alta qualidade e agilidade. Há ainda a forte ligação com os meios eletrônicos, através, por exemplo, do uso de impressos com QR Codes”, exemplificou, pontuando que o digital já está consolidado em diversos segmentos da indústria: dados variáveis, impressão personalizada, têxtil, decoração, grandes formatos, impressão por sublimação, 3D e outros nichos que apostam na impressão digital para revolucionar seu negócio.

Veja Também

Comentários