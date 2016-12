CONSUMO | Terça, 27 de Dezembro de 2016 - 18:10 Comércio é autorizado a cobrar preço diferente de acordo com o meio de pagamento Um dos principais temores é que se torne comum o embutimento dos custos do cartão já no preço anunciado dos produtos. Dessa maneira, ao conceder o desconto à vista, o comerciante estaria na verdade cobrando o que seria o preço normal