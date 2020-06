Comércio de rua e salões de beleza no Rio reabrem neste sábado

A reabertura do comércio de rua no Rio, incluindo salões de cabeleireiros e barbeiros, foi antecipada pela prefeitura para hoje (27). Os estabelecimentos estão autorizados a funcionar das 11h às 17h, para não se chocar com os horários dos shoppings, que abrem das 12h às 20h. O objetivo, segundo o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, é evitar lotação no sistema de transportes.

Os setores do comércio de rua e serviços chegaram ao limite com o fechamento das lojas de rua, desde o início da pandemia, segundo pesquisa da Federação do Comércio do Rio (Fecomércio). A crise foi mais forte nesse setor da economia e 40% dos negócios, que empregam de 1 a 9 funcionários, serão fechados em definitivo.

De acordo com o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), 33,1% dos empresários do setor de comércio e serviços (dentro do conjunto de empresários que tem empregados) tinham demitido algum funcionário, chegando a aproximadamente 182 mil desempregados, até o dia 10 de maio.

O presidente da Federação do Comércio do Rio (Fecomércio RJ), Antonio Florencio de Queiroz Junior, disse que o comércio de rua representa a maior parte do comércio formal na capital carioca, gera milhares de empregos, renda e contribui de forma substancial na arrecadação de impostos para os cofres municipais.

“Diante dos riscos ao fôlego financeiro dos negócios, em especial às micro e pequenas empresas, e ao ameaçador crescimento do desemprego, trabalhamos exaustivamente para a abertura das lojas de rua. O retorno das operações do comércio, com certeza impactará positivamente no fortalecimento de toda a cadeia produtiva de comércio e serviços em nossa cidade”, avaliou.

Segundo Queiroz Junior, “o comércio de rua representa 70% do Produto Interno Bruto [PIB] do nosso estado e é um dos maiores geradores de empregos aqui na cidade do Rio de Janeiro, senão o maior”.

Reabertura

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decidiu antecipar a abertura do comércio de rua da cidade, além dos salões de beleza e barbearias, a partir das 11 horas de hoje.

De acordo com Crivella, a partir da próxima quinta-feira (2), poderão abrir as academias, os bares e restaurantes. Porém, os comerciantes deverão seguir regras de distanciamento e higiene, oferecendo álcool gel e sabão nas pias para lavagem das mãos, além de manter os ambientes abertos e ventilados.

Segundo o prefeito, a reabertura é possível porque se reduziram os índices de ocupação de enfermarias e UTIs, além do menor número de enterros na cidade, comparado ao ano passado. Para Crivella, isto é motivo de celebração.