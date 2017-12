Comércio, atividades imobiliárias e transportes ajudam serviços no PIB, diz IBGE

O bom desempenho dos segmentos de comércio, atividades imobiliárias e transportes ajudaram no crescimento de 1,0% do PIB de Serviços no terceiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, segundo os dados das Contas Nacionais Trimestrais, divulgados nesta sexta-feira, 1º de dezembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O comércio, incluindo atacadista e varejista, teve um avanço de 3,8% no terceiro trimestre, enquanto as atividades imobiliárias cresceram 2,1%.

O segmento de transporte, armazenagem e correio teve uma alta de 1,9%. O setor de outras atividades de serviços teve elevação de 1,2% no período.

Por outro lado, a intermediação financeira e seguros registrou estabilidade, informação e comunicação encolheram 3,0%, e administração, saúde e educação públicas e seguridade social diminuíram 0,8%.