Comércio apresenta projeto para unificar Ponta Porã e Pedro Juan Caballero

O projeto propõe ainda ‘unificar Pedro Juan Caballero e Ponta Porã’ - (Foto: Divulgação)

Foi proposto na Câmara de Comércio de Pedro Juan Caballero na tarde de ontem (15), um plano de reabertura flexível e controlado na fronteira com o Brasil para oxigenar a economia do município paraguaio.

O projeto propõe ainda ‘unificar Pedro Juan Caballero e Ponta Porã’ como uma única cidade e possibilitar o acesso entre as duas cidades seguindo estritamente as medidas sanitárias, conseguindo assim a circulação de trabalhadores entre as duas cidades e melhorando a economia do comércio. Eles garantem que esta proposta terá a aprovação do Ministério da Saúde, conforme informações do portal Capitan Bado.

Pedro Juan Caballero - Foto: Divulgação

Quarentena - Quanto aos locais onde a quarentena será mantida, eles estão trabalhando no fortalecimento de abrigos comunitários na cidade de Pedro Juan Caballero. Nesse contexto, a Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) estaria gerenciando a abertura de hotéis interessados em se tornar um Hotel Salud e, assim, apoiar o setor hoteleiro. Assim como foi feito em Assunção, Itapuá e Alto Paraná.