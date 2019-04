Começamos a ver o programa de ajuda à Argentina realmente funcionar, diz FMI

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira que a instituição começa a ver seu programa de ajuda à Argentina "realmente funcionar" neste momento. Ao mesmo tempo, Lagarde notou que é preciso levar em conta nesse caso o contexto global, de desaceleração econômica.

O governo do presidente argentino, Mauricio Macri, fechou um acordo com o FMI em meados de 2018. O país tem trabalhado para ajustar as contas públicas, mas ainda enfrenta um quadro de alta inflação, recessão econômica e aumento na pobreza, em ano eleitoral. Macri deve tentar a reeleição na disputa, no fim de outubro, mas o quadro econômico corrói sua popularidade e as pesquisas de intenção de voto projetam uma disputa equilibrada.