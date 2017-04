Começa sessão da comissão especial para discutir parecer sobre Previdência

Sob protesto de servidores do Congresso Nacional, começou às 15h19 desta terça-feira, 25, a primeira sessão da comissão especial da Câmara destinada à discussão do parecer do deputado Arthur Maia (PPS-BA) sobre a reforma da Previdência.

Logo após ser aberta a sessão, o presidente do colegiado, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), suspendeu os trabalhos por alguns minutos, em razão de protesto de servidores da Câmara e do Senado contra a proposta do lado de fora da sala onde a sessão é realizada.

Um dos manifestantes gritava em um megafone frases como "Não à reforma" e "Se votar, não volta". Ao suspender os trabalhos da comissão, Marun pediu a identificação do servidor e que a polícia legislativa pedisse a ele para parar com o protesto no megafone, no que foi atendido.

O relator da reforma não está presente na reunião, pois participa de debate sobre a proposta promovido pelo jornal Correio Braziliense, na capital federal. A assessoria de Arthur Maia informou que ele participará da discussão após o evento.

Durante a discussão, líderes partidários e integrantes da comissão terão até 15 minutos para falar sobre a proposta. Membros do colegiado também têm direito a fala, mas por 10 minutos. A previsão é de que a discussão da reforma siga até a próxima quinta-feira, 27.

