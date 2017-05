Começa hoje em Campo Grande a Semana do MEI

O Sebrae oferece, a partir desta segunda-feira (8), mais uma edição da Semana do MEI, que acontece até sexta-feira (12), em todo o Brasil. Em Campo Grande ela vai acontecer na praça Ary Coelho.

A Capital tem quase 43 mil microempreendedores individuais, segundo dados do Portal do MEI. Destes, 2.218 aderiram ao sistema somente no primeiro quadrimestre do ano.

O evento é direcionado a quem quer se tornar um microempreendedor individual, ou então que já está em atividade e deseja formalizar e melhorar o próprio negócio. A ação é totalmente gratuita e terá 75 atividades presenciais, das 8 às 17 horas, na capital, além de orientações online e ações pelo estado, em 15 municípios. A abertura do evento será realizada às 10 horas.

Veja Também

Comentários