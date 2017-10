Começa a reunião de análise de mercado do Copom

Começou às 10h41 desta terça-feira, 24, a reunião de Análise de Mercado do Comitê de Política Monetária (Copom). Na tarde desta terça, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e os diretores da instituição ainda participam da reunião de Análise de Conjuntura, também no âmbito do Copom.

Na quarta-feira, 25, eles têm mais uma rodada de discussões antes de decidir sobre o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 8,25% ao ano.

De um total de 78 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, 76 esperam corte de 0,75 ponto porcentual da Selic. Uma casa projeta corte de 1,00 ponto e outra estima redução de 0,50 ponto.

Se o corte da Selic for confirmado - seja ele qual for -, esta será a nona vez consecutiva em que o Banco Central reduz a taxa básica, após intervalo de quatro anos.

A decisão de quarta-feira do Copom levará em conta os dados mais recentes de inflação e de atividade. O colegiado vai considerar ainda, como o BC informou em suas comunicações mais recentes, as estimativas sobre a extensão do ciclo monetário atual e os riscos para o cenário básico - entre eles, o andamento das reformas fiscais no Congresso.

No encontro anterior do Copom, no início de setembro, o colegiado aplicou um corte de 1 ponto porcentual na Selic, para 8,25% ao ano, mas sinalizou a intenção de reduzir o ritmo no encontro desta semana, em função do estágio do ciclo.

Esta mensagem foi reforçada pelo próprio presidente do BC, Ilan Goldfajn, em discursos e entrevistas concedidas desde então. Neste período, os índices de inflação seguiram acomodados, enquanto a atividade demonstrou recuperação ainda lenta - longe de sugerir uma pressão maior sobre os preços.

No Relatório de Mercado Focus, divulgado na segunda-feira, 23, os economistas do mercado financeiro projetaram um IPCA - o índice oficial de inflação - de apenas 3,06% em 2017, pouco acima do piso da meta perseguida pelo BC, de 3%. Para 2018, o porcentual calculado é de 4,02%, também dentro da meta. Já a expectativa para a Selic é de taxa de 7,00% no fim de 2017 e no fim de 2018.