Começa a primeira parte da reunião do Copom de análise de mercado

Começou às 10h13 a reunião de análise de mercado do Comitê de Política Monetária (Copom). Na tarde desta terça-feira, 11, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e os diretores da instituição ainda participam da reunião de análise de conjuntura, também parte do encontro do comitê para decidir o rumo do juro básico da economia.

Entre os analistas, há expectativa de que o firme movimento de desaceleração dos preços e a expectativa de inflação abaixo da meta devam levar o BC a acelerar o corte do juro na quarta-feira, 12.

Pesquisa do Projeções Broadcast com 72 instituições, mostra que 68 casas preveem corte do juro de 1 ponto no encontro que termina na quarta-feira, três esperam queda de 1,25 ponto, enquanto uma casa estima retração de 1,50 ponto porcentual.

A taxa de juro caiu 0,75 ponto em janeiro e fevereiro e a última vez que juro caiu 1 ponto porcentual foi em meados de 2009, quando o Brasil ainda reagia à quebra do banco Lehman Brothers e ao estouro da crise imobiliária nos Estados Unidos.

