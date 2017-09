Começa a 14ª Rodada de áreas de petróleo e gás da ANP, com oferta de 287 blocos

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) deu início às 9h desta quarta-feira, 27, à 14ª Rodada de Licitações de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, que oferece 287 blocos em 29 setores e nove bacias sedimentares. A expectativa do governo é arrecadar no mínimo R$ 1 bilhão.

Em mar, serão ofertados 110 blocos, sendo dez na bacia de Campos, sete na parte marítima da bacia do Espírito Santo, seis na bacia de Pelotas, 76 na bacia de Santos e 11 na parte marítima da bacia Sergipe-Alagoas.

Em terra serão oferecidos 177 blocos, sendo 19 na parte terrestre da bacia do Espírito Santo, 11 na bacia do Paraná, 12 na do Parnaíba, 62 na Potiguar, 27 na do Recôncavo e 46 na parte terrestre da bacia Sergipe-Alagoas.

"Hoje vamos ver o resultado do trabalho que fizemos ao longo de todo esse tempo", disse o secretário de Petróleo e Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, ao chegar ao local do evento, o Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro. Ele destacou a alta do preço do petróleo "que chegou perto dos US$ 60 (o barril)", e a aprovação das regras do Repetro na terça-feira, 26, como informações recentes que podem ajudar a estimular os investimentos.

Segundo ele, o presidente Michel Temer vai acompanhar tanto o leilão de petróleo como o da Cemig, que também será realizado nesta quarta-feira, mas em São Paulo. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, está presente à cerimônia no Rio, assim como o presidente da Petrobras, Pedro Parente, entre outros executivos.

