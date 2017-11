Com valorização do euro e da libra, maioria das Bolsas da Europa fecha em baixa

Os mercados acionários europeus fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, 30, à medida que euro e libra se fortaleceram, à medida que avançam as negociações da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). O índice pan-europeu Stoxx-600 fechou em queda de 0,32% (-1,25 ponto), aos 386,71 pontos.

Apesar de terem avançado durante boa parte do dia devido à inflação abaixo do esperado na zona do euro, as bolsas europeias apagaram os ganhos e fecharam majoritariamente em baixa devido a relatos de que a UE chegou a um acordo financeiro com o Reino Unido em relação ao Brexit. Com base nisso, euro e libra ganharam força, o que não permitiu com que as ações de exportadoras se favorecessem.

No início do dia, a Eurostat informou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 1,5% na comparação anual de novembro, em linha com a expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires. Apenas o núcleo do CPI do bloco, que exclui os preços de energia e alimentos, teve alta de 0,9%, repetindo o resultado de outubro, mas vindo aquém da projeção do mercado, de alta de 1%.

Na Espanha, foi divulgado o resultado final do Produto Interno Bruto (PIB), que confirmou o dado preliminar. O país apresentou crescimento de 0,8% na comparação com o segundo trimestre do ano e teve expansão de 3,1% ante o mesmo período do ano passado.

Os efeitos sobre a atividade do país da tentativa de independência da Catalunha, portanto, ainda não apareceram no indicador - novas eleições na comunidade, que teve sua autonomia retirada por Madri, foram marcadas para o mês que vem.

Fechando nas mínimas, o índice FTSE-100, da Bolsa de Londres, caiu 0,90%, aos 7.326,67 pontos; o Ibex-35, de Madri, recuou 0,55%, aos 10.211,00 pontos; e, na Bolsa de Frankfurt, o DAX perdeu 0,29%, aos 13.023,98 pontos.

Em Paris, o índice CAC-40 fechou em baixa de 0,47%, aos 5.372,79 pontos. Destoando dos demais, o PSI-20, de Lisboa, subiu 0,21%, aos 5.363,07 pontos; enquanto o FTSE-Mib, da Bolsa de Milão, avançou 0,19%, aos 22.368,29 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)