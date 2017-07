Com valorização de commodities metálicas no exterior, Ibovespa abre em alta

O Ibovespa abriu em alta nesta segunda-feira, 31, e marca mais de 66 mil pontos. O principal apoio é a valorização das ações da Vale, impulsionadas pela apreciação extraordinariamente forte do minério de ferro no mercado à vista chinês. As renovadas declarações da China de que reduzirá sua capacidade de produzir aço geraram um grande rali no mercado relacionado às commodities metálicas do país hoje.

O episódio mostra a capacidade do governo local de mexer com os mercados e gera preocupação de que os preços possam estar excessivamente altos. A cotação do minério de ferro no porto de Qingdao fechou com uma valorização de 7,23%.

Com a alta, o Ibovespa superou a resistência gráfica aos 65.600 pontos, segundo o analista da Clear Corretora Raphael Figueredo, e testa, agora, uma nova pontuação (66.300 pontos). "Depois desse ponto, a nova resistência é aos 68.800, 69.000 pontos", disse Figueredo. A abertura positiva das bolsas em NY colabora para a apreciação da indicador brasileiro.

Às 10h36 desta segunda, o Ibovespa subia 0,71% aos 65.962 pontos, perto da máxima (66.048 pontos). A ON da Vale subia 3,10% perto desse horário.

Da agenda doméstica de hoje, um destaque foi o Índice de Confiança de Serviços (ICS), que subiu 1,0 ponto na passagem de junho para julho, para 82,9 pontos, na série com ajuste sazonal, segundo informações a FGV. O resultado recupera apenas uma parte da queda registrada no mês anterior, de 2,8 pontos.

Já o Relatório de Mercado Focus, divulgado pela manhã, trouxe pouca novidade. A projeção para a Selic no fim deste ano ficou inalterada (8,00%), assim como a previsão para o PIB de 2017 (alta de 0,34%). Ainda sob a influência do aumento da tributação sobre combustíveis, a projeção para o IPCA 2017 passou de 3,33% para 3,40%.

