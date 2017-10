Com trajetória positiva, arrecadação vai contribuir para metas fiscais

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, avaliou nesta quinta-feira, 19, que, com a continuidade da melhoria dos indicadores macroeconômicos, a arrecadação federal vai continuar em trajetória positiva e irá colaborar para o cumprimento das metas fiscais neste e no próximo ano.

"Após um longo período de recessão, é natural que a recuperação ocorra em diferentes patamares em cada setor. Aqueles setores que estão aparecendo agora na arrecadação são os mais tributados, portanto, essa recuperação está sendo suficiente para impactar as receitas", explicou.