Com reforma da Previdência é criada margem para demais gastos, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a reforma da Previdência criará margem para outros gastos do governo, principalmente na área social. Em reunião com a bancada do PMDB. Meirelles repetiu o discurso adotado pelo governo e afirmou que a reforma da Previdência é necessária para continuar investimentos em saúde e educação.

O ministro afirmou que a Previdência brasileira é "generosa", mas que isso gera uma conta para a sociedade. "Essa pseudo generosidade na Previdência gera mais juros e menos PIB", afirmou.

Meirelles disse ainda que a situação do Estado do Rio de Janeiro deve servir de exemplo para todos do que pode acontecer se as contas não fecharem. Nos próximos dias, Meirelles deverá fazer uma peregrinação e se reunir com outros partidos para defender a aprovação da reforma.

O ministro apresentou dados mostrando que houve um crescimento constante da despesa nos últimos anos, "independentemente de quem foi o presidente", e que grande parte do crescimento foi na Previdência Social. Ele também disse que o Brasil está "muito acima da média" nos gastos com a Previdência, na comparação com outros países, inclusive os mais desenvolvidos.

Veja Também

Comentários