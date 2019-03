Com quitação de empréstimo, Aneel aprova redução em tarifa de 5 distribuidoras

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 26, uma redução nas tarifas de cinco distribuidoras. A queda reflete a quitação antecipada do empréstimo firmado em 2014 com um pool de bancos públicos e privados, quando a seca levou ao acionamento de praticamente todo o parque de termelétricas do País. Esse custo foi pago por meio de um financiamento de R$ 21 bilhões, repassado às tarifas de energia de forma parcelada até 2020. Como houve saldo suficiente para quitá-lo antes, ele será pago até setembro deste ano.

As distribuidoras que ainda não passaram por reajuste tarifário neste ano terão esse custo retirado das tarifas na data de aniversário - para a Eletropaulo, por exemplo, que atende consumidores de São Paulo, isso será realizado em julho. A queda média, segundo a Aneel, será de 3,70%.

Já as distribuidoras que já tinham dado reajuste neste ano passaram hoje por revisão tarifária extraordinária, de forma a retirar o custo do empréstimo que estava embutido nas contas de luz.

A tarifa da Light, que atende consumidores do Rio de Janeiro, terá uma redução de 2,30%, e os consumidores da Enel Rio, que atende Niterói e a Baixada Fluminense, sentirão uma queda de 1,92%.

Para a Cepisa, no Piauí, houve queda de 1,45%; para a Eletroacre, a redução será de 2,60%; para a Energisa Borborema, na Paraíba, a diminuição será de 2,50%.