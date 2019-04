Com queda no orçamento, futuro de "Minha Casa, Minha Vida" é definido em Brasília

O Futuro do programa Minha Casa, Minha Vida está sendo debatido hoje em uma audiência pública em Brasília. O principal assunto é o atraso nos repasses federais e o contingenciamento orçamentário no programa. O orçamento para este ano é de R$ 4,17 bilhões, o menor valor desde a criação do programa em 2009.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou nesta semana que os recursos orçamentários disponíveis no ministério para o programa só duram até junho deste ano. Canuto disse que está negociando a liberação de verba junto ao ministério da Economia e Casa Civil. “Caso não consigamos, estaremos inviabilizados de dar continuidade tanto nas obras em execução como em novos financiamentos”, afirmou o ministro.

O Minha Casa, Minha Vida completou 10 anos com 5,5 milhões de unidades contratadas. Há cerca de dois anos, o programa vem sofrendo cortes nos investimentos. Os maiores cortes foram na faixa em que os imóveis são 100% subsidiados pelo governo federal para atender famílias com renda de até R$ 1,8 mil.

Os autores do pedido para o debate de hoje são os deputados Zé Neto (PT-BA), Charlles Evangelista (PSL-MG) e Alexis Fonteyne (Novo/SP).

Na audiência pública desta quinta-feira foram convidados representantes do ministério do Desenvolvimento Regional e do ministério da Economia, além da CEF, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC), Fundação Getúlio Vargas (FGV), e União Nacional por Moradia Popular.

A Federação Nacional dos Pequenos Construtores (FENAPC) também foi convidado para o debate. “Nós pequenos empresários somos responsáveis por 42% dos imóveis financiados pelo Minha Casa, Minha Vida. Vamos em busca de apoio para reverter alguns problemas específicos como a obrigatoriedade de construir imóveis em ruas asfaltadas a partir de julho de 2019”, afirma o presidente da FENAPC, Fabiano Zica.

O presidente da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (ACOMASUL), Adão Castilho, também está na audiência pública. “Só aqui no Estado nosso setor gera cerca de quatro mil empregos diretos. Muitos construtores deixaram de investir por causa da falta de recursos do governo e também pela insegurança jurídica. Esperamos no diálogo com o governo resolver todo este entrave para que possamos gerar mais emprego e renda”, conclui Castilho.