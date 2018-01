Com Petrobras, emissores brasileiros captam mais de US$ 7 bi no exterior no ano

Como o risco percebido pelos investidores caiu, as companhias têm conseguido se beneficiar disso - Foto: Paulo Whitaker / Reuters

Com a nova emissão externa da Petrobras e a estreia da Natura no mercado de dívida internacional, emissores brasileiros captaram US$ 7,15 bilhões na primeira janela do ano, superando os US$ 5,95 bilhões emitidos no Exterior no mesmo intervalo do ano passado. O número é apontado como muito positivo, visto que no fim de 2017 muitas companhias já tinham antecipado suas captações, se aproveitando do bom momento de mercado. Além disso, o período de captação teve m a presença de empresas novatas, o que indica um sinal positivo dado pelos investidores em relação ao apetite para os ativos brasileiros.

Destaque na janela de janeiro foi a Petrobras, com uma emissão de US$ 2 bilhões e com um prêmio (new premium issue) negativo em relação aos papéis da companhia que já circulam no mercado, um dia depois da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em segunda instância na Justiça. Na prática, a estatal lançou os bônus a preços muito atrativos e provou, ainda, o bom humor crescente do mercado em relação à companhia.

A primeira janela do ano teve, ainda, nomes como JSL, Rumo, Marfrig, Hidrovias do Brasil e as também estreantes Rede d'Or e Natura que, em sua maioria, conseguiram levantar recursos a preços mais atrativos que o esperado. Até mesmo o Tesouro Nacional, figura frequente no mercado externo no começo do ano, conseguiu captar a um custo menor que a emissão anterior e uma semana após o rebaixamento da nota de crédito do Brasil por parte da agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P). A emissão confirmou que a influência da decisão da classificadora foi praticamente zero, a demanda pelos papéis soberanos chegou a quatro vezes mais o valor da emissão, de US$ 1,5 bilhão.

Outra prova contundente de que o rebaixamento da S&P não afetou o humor dos investidores em relação ao Brasil, foi a captação da Hidrovias do Brasil, outra novata que, com uma demanda sete vezes superior à oferta inicial, captou US$ 600 milhões.

Mesmo que a janela de janeiro esteja sendo dada como encerrada, não se afasta a possibilidade de um emissor frequente emitir antes do fim do mês. Esse tipo de emissor consegue anunciar e fechar a operação em um único dia e pode querer aproveitar o bom momento para captações, diz uma fonte.

Para o início deste ano ainda são esperadas pelo mercado a emissão de nomes como a CSN, que tem bônus perto do vencimento, Braskem, BRF e Ultrapar.

"Há um razoável descolamento da situação doméstica e internacional. Há um volume de liquidez tão grande que o investidor busca operações no mercado ainda que haja um cenário que não seja o que ele imagina", prevê a gerente executiva de renda fixa local e internacional do Banco do Brasil, Fernanda Arraes.

Contribui para a ida dos emissores ao exterior, de acordo com Fernanda, o fato de o risco Brasil medido pelo Credit Default Swap (CDS) estar ladeira abaixo. Como o risco percebido pelos investidores caiu, as companhias têm conseguido se beneficiar disso. Marfrig e Rede D'Or captaram pouco antes do downgrade do Brasil e conseguiram, até mesmo, uma taxa menor que a esperada.

Outros emissores frequentes no mercado de dívida internacional, os bancos também podem fazer algum movimento. O principal candidato é a Caixa Econômica Federal, que precisa de recursos para fazer frente às suas necessidades de capital uma vez que não poderá mais contar com a operação de R$ 15 bilhões com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O Conselho de Administração do banco já aprovou emissão externa de títulos perpétuos (sem prazo de vencimento).

Já o Banco do Brasil, que voltou a acessar o mercado externo no fim do ano passado está, por ora, somente monitorando o cenário, de acordo com uma fonte. Além de não ter necessidade de captar recursos neste momento, a instituição prefere publicar os resultados do último trimestre do ano e também os anuais de 2017 para ter boas novas para apresentar aos investidores internacionais. Em outubro, o BB emitiu US$ 1 bilhão em bônus de sete anos, com demanda que superou os US$ 5,5 bilhões.

As emissões de companhias brasileiras no Exterior ocorrem ainda que 2017 tenha sido um ano atípico em relação aos exercícios anteriores. Fernanda, do BB, lembra que a participação do Brasil na América Latina foi a 22% ante 10% e 16% nos anos de 2015 e 2016, respectivamente.

A percepção, segundo especialistas, é de que as empresas devem antecipar suas emissões e evitar o segundo semestre, para se distanciarem da maior volatilidade esperada com o início da campanha eleitoral.

Apesar de a janela de emissões externas em janeiro, na visão de especialistas, ter potencial para se estender como ocorreu no final do ano passado, a expectativa de aumento de volatilidade por conta das eleições presidenciais tende a fazer as empresas anteciparem captações.

Em 2017, o Brasil captou US$ 31,5 bilhões com emissão de bônus no exterior, o maior montante desde 2014, quando o País levantou US$ 45,5 bilhões.

Lá também

Em renda variável o ano começou com uma oferta, na Bolsa de Nova York, que fez história. A empresa de meios de pagamento PagSeguro levantou US$ 2,6 bilhões, a maior oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de uma empresa brasileira em Nova York e a quarta maior oferta de uma empresa de tecnologia por lá, somente atrás de Facebook, Alibaba e Snapchat.

Na fila para emitirem ainda no início do ano na B3,já estão com prospecto na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a Blau, Ri Happy e Centauro.